Aggredita per la borsetta anziana rapinata in pieno centro

Una donna anziana è stata vittima di una rapina nel centro città, venerdì 9 gennaio, in via Roma, vicino all’incrocio con via Angelo Genocchi. L’incidente si è verificato in pieno giorno, causando preoccupazione tra i residenti. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, che ha coinvolto l’aggressione per la borsetta.

Una donna anziana è stata rapinata in pieno giorno in centro. È avvenuto nella mattinata di venerdì 9 gennaio in via Roma, vicino all'incrocio con via Angelo Genocchi.Si tratta di una piacentina di 83 anni che stava camminando vicino all'istituto Orsoline quando, forse in due, l'hanno spinta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Apre lo sportello dell'auto e porta via la borsetta: anziana rapinata nel pomeriggio di Natale Leggi anche: Anziana aggredita e rapinata in casa: terrore in via Tirana Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Non soltanto scuole o abitazioni, ladri anche al circolo del tennis per Natale. Ultim'ora Una troupe della Rai è stata aggredita mentre lavorava a un approfondimento sulla tragedia di Crans-Montana. Il giornalista Domenico Marocchi, inviato per Uno Mattina News, è stato insultato, minacciato e spintonato mentre stava lavorando nei pre - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.