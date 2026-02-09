Anziana aggredita in pieno giorno la solidarietà di Romano | Faremo di tutto per trovare il responsabile

Questa mattina Romano di Lombardia si sveglia con una brutta notizia. La signora Santina, un’anziana del paese, è stata aggredita in pieno giorno. Qualcuno le ha strappato la borsa e le ha dato uno scappo, lasciandola sotto shock. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare il responsabile. Il sindaco promette che farà di tutto per assicurarlo alla giustizia e rassicura la comunità. La gente si stringe intorno alla signora, che ora sta meglio, ma resta molto scossa.

Romano di Lombardia si stringe attorno alla signora Santina, vittima nei giorni scorsi di una brutale aggressione e di uno scippo avvenuto in pieno giorno. Domenica mattina (8 febbraio) il sindaco Gianfranco Gafforelli e il vicesindaco Andrea Nozza hanno fatto visita alla donna, portando la solidarietà e la vicinanza dell’amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza. Un momento di ascolto e di sostegno, durante il quale i rappresentanti istituzionali hanno espresso ferma condanna per quanto accaduto, definendo l’episodio un gesto “becero, vigliacco e inaccettabile” ai danni di una persona indifesa.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Una donna anziana è stata vittima di una rapina nel centro città, venerdì 9 gennaio, in via Roma, vicino all'incrocio con via Angelo Genocchi.

