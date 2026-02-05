Due freerider finlandesi morti nella valanga a Solda in Alto Adige durante un fuoripista | l' amico si è salvato

Una slavina si è abbattuta oggi sopra Solda, in Alto Adige, travolgendo un gruppo di freerider finlandesi. Due sono morti sul colpo, mentre uno è riuscito a salvarsi e a uscire illeso. La valanga si è staccata mentre erano in fuoripista, sorprendendoli in una zona difficile, e le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Tragedia sulla neve. Due freerider finlandesi sono morti travolti da una valanga a Solda, in Alto Adige, durante un fuori pista. Sopravvissuto l'amico, che ha provato a salvare gli altri scavando nella neve. Subito dopo si è staccata un'altra valanga nella zona del rifugio Madriccio, che per fortuna non ha causato vittime. Due scialpinisti morti Secondo quanto riferito da ANSA, la prima valanga si sarebbe staccata sopra Solda intorno alle ore 13:30, travolgendo tre persone: due sono morte, una terza è sopravvissuta. Le due vittime sono state confermate dal Soccorso Alpino. Chi erano le vittime Le due vittime sarebbero due freerider, travolti durante un fuoripista.

