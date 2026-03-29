Sciare in Liguria | impianti aperti fino a Pasquetta

Gli impianti di sci della Val d'Aveto resteranno aperti fino a Pasquetta, con l'ultima giornata prevista per il 6 aprile 2026. La stagione si concluderà quindi con un prolungamento rispetto ai giorni precedenti, dopo che sono stati attivi nel weekend di sabato 28 e domenica 29 marzo. Questa decisione permette agli appassionati di sciare ancora per alcuni giorni.

Una buona notizia per gli amanti dello sci, gli Impianti della Val D'Aveto, dopo il weekend di sabato 28 e domenica 29 marzo, sono pronti a chiudere in bellezza la stagione e hanno annunciato l'apertura da giovedì 2 aprile fino a lunedì 6 aprile 2026, giornata di Pasquetta. Impianti sci aperti a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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