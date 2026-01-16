C' è la neve a Piano Battaglia ma per sciare si dovrà attendere | impianti aperti non prima del 24 gennaio
A Piano Battaglia la neve è arrivata, portando condizioni favorevoli per il futuro. Tuttavia, gli impianti di risalita resteranno chiusi fino al 24 gennaio, quando sarà possibile iniziare la stagione sciistica. Le previsioni indicano che le nevicate continueranno nei prossimi giorni, contribuendo a creare le condizioni ideali per un'apertura in sicurezza e con un buon innevamento.
La buona notizia è che la neve è arrivata. E secondo le previsioni a Piano Battaglia ne cadrà ancora nei prossimi giorni. Quella brutta è che gli impianti di risalita non apriranno prima del weekend del 24-25 gennaio, a patto che entro quella data arrivino tutti i nullaosta sulla sicurezza e che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Piano Battaglia, neve sulle piste ma impianti chiusi: “Un paradosso che penalizza le Madonie”. Roberta Schillaci vice capogruppo dei 5 Stelle all’Ars parla senza mezzi termini di un fallimento gestionale Leggi la notizia qui https://www.madoniepress.it/2026/ - facebook.com facebook
