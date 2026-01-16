C' è la neve a Piano Battaglia ma per sciare si dovrà attendere | impianti aperti non prima del 24 gennaio

A Piano Battaglia la neve è arrivata, portando condizioni favorevoli per il futuro. Tuttavia, gli impianti di risalita resteranno chiusi fino al 24 gennaio, quando sarà possibile iniziare la stagione sciistica. Le previsioni indicano che le nevicate continueranno nei prossimi giorni, contribuendo a creare le condizioni ideali per un'apertura in sicurezza e con un buon innevamento.

