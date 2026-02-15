Sci nordico dopo 20 anni prima medaglia per l' Italia nella staffetta

L’Italia conquista la sua prima medaglia in vent’anni nello sci nordico, grazie al terzo posto nella staffetta 4x7,5 km ai Giochi di Milano Cortina 2026. La squadra azzurra ha corso con determinazione, portando a casa un risultato storico che mancava dal 2006. Un’impresa che ha sorpreso gli appassionati, considerando le difficili condizioni climatiche e la forte concorrenza internazionale.

AGI - L'Italia è medaglia di bronzo nella staffetta 4x7,5 chilometri maschile dello sci nordico dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Era da Torino 2006 che l'Italia non saliva sul podio olimpico in staffetta. Davide Ganz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino a Lago di Tesero si sono classificati terzi alle spalle di Norvegia, oro, e Francia, argento. Straordinaria l'ultima frazione di Pellegrino - alfiere dell'Italia Team - capace di tenersi alle spalle la quotata Finlandia. Risultati e tempi della staffetta. La Norvegia si è imposta in 1 ora 04'24"5 lasciandosi alle spalle il quartetto francese di 22"2 e gli azzurri a 47"9. 🔗 Leggi su Agi.it

L’Italia spera in una medaglia nella staffetta maschile di sci di fondo alle Olimpiadi, dopo 20 anni di attese, grazie alla buona forma dei suoi atleti.

La Nazionale italiana di sci di fondo si prepara a sfidare la staffetta maschile, un appuntamento cruciale nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo che Francia e USA si sono fatte avanti come potenziali avversarie da tenere sotto controllo.

