Sci di fondo | Salvadori Ganz Graz vincono la staffetta dei Campionati Italiani

Durante i Campionati Italiani di sci di fondo, disputati a St. Barthélemy in Valle d'Aosta, si è conclusa con la vittoria della staffetta mista. La gara è stata l'ultima del programma e ha visto prevalere una squadra composta da tre atleti di nome Salvadori, Ganz e Graz. La competizione ha attirato numerosi appassionati e ha concluso ufficialmente l’edizione di quest’anno del campionato nazionale.

L’ultima gara dei Campionati Italiani di sci di fondo, di scena a St. Barthélemy (Aosta), è la staffetta mista. Condizioni di competizione: tre atleti per staffetta, 7,5 km ciascuno, tecnica classica. A vincere è il terzetto delle Fiamme Gialle formato da Giandomenico Salvadori, Caterina Ganz e Davide Graz, che conclude la propria prova in 1:01’49?8 dopo l’allungo negli ultimi 2 km da parte di Graz. Come già per Federico Pellegrino, il grande celebrato di questo fine settimana, anche per Salvadori si tratta del fine settimana d’addio. Al secondo posto la staffetta dei Carabinieri formata da Lorenzo Romano, Martina Di Centa e Teo Galli, che chiude a 20?1 di ritardo, mentre distano 51?9 i terzi, che sono Paolo Ventura, Cristina Pittin e Martin Coradazzi in quota Esercito. 🔗 Leggi su Oasport.it

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