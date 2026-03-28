Sci di fondo | Davide Graz e Caterina Ganz vincono le 50 km ai Campionati Italiani Pellegrino festa d’addio

Nella seconda giornata dei Campionati Italiani di sci di fondo a Saint-Barthélemy, si sono svolte le gare sui 50 km. Davide Graz e Caterina Ganz sono risultati vincenti in questa distanza. La competizione ha visto anche la partecipazione di un atleta noto come Pellegrino, che ha preso parte alla sua ultima gara ufficiale.

Si è chiusa la seconda giornata dei Campionati Italiani di sci di fondo in corso di svolgimento a Saint-Barthélemy (Aosta). Quest’oggi di scena le 50 km a tecnica classica. Protagonista anche Federico Pellegrino, che però ha disputato soltanto la prima metà della competizione prima di ritirarsi e di ricevere l’accoglienza del suo pubblico, della sua gente, alla fine di una carriera che sarà ricordata come una delle più grandi dello sci di fondo italiano. Per quanto riguarda la competizione maschile, la vittoria arride a Davide Graz (Fiamme Gialle), che ci mette 2:09’38?8 a completare il percorso precedendo di soli 10?4 Giandomenico Salvadori (Fiamme Gialle) e di 25? Paolo Ventura (Esercito): quarto Giovanni Ticcò, il primo “degli altri” visto che chiude a 2’31?3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci di fondo: Davide Graz e Caterina Ganz vincono le 50 km ai Campionati Italiani. Pellegrino, festa d’addio Articoli correlati Sci di fondo: ai Campionati Italiani Giovanni Ticcò e Martina Di Centa vincono le 10 kmPartiti i campionati italiani di sci di fondo a Saint-Barthélemy, in provincia di Aosta, che fungono fra l’altro da fine settimana d’addio alla... LIVE Sci di fondo, 20 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: ultimi 4km, attenzione a Davide Graz!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Occhio al sappadino che è in odore del miglior risultato della carriera!! Su distanza. Tutti gli aggiornamenti su Sci di fondo Davide Graz e Caterina... Temi più discussi: Davide GRAZ - Atleta Olimpico/a Sci di fondo | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Ma che bravo Graz! Davide è sesto nella mass start TL di Lake Placid vinta dall’implacabile Klæbo; LIVE Sci di fondo, 20 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: Klaebo chiude il tris, Pellegrino saluta. Graz stupisce; Sci di fondo - Coppa del Mondo, Johannes Høsflot Klæbo e Jessie Diggins vogliono chiudere la stagione con una vittoria: ecco le startlist delle mass start di Lake Placid. Sci di fondo: ai Campionati Italiani Giovanni Ticcò e Martina Di Centa vincono le 10 kmPartiti i campionati italiani di sci di fondo a Saint-Barthélemy, in provincia di Aosta, che fungono fra l'altro da fine settimana d'addio alla disciplina ... oasport.it Sci di fondo, Ansgar Evensen vince la sprint tc di Drammen. Davide Graz si spinge in semifinale, cade KlaeboIl norvegese Ansgar Evensen conquista il successo nella decima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: la sprint in tecnica classica di ... oasport.it Confermiamo la fine della stagione anche per le piste di sci di fondo! Sci Club Panorama - facebook.com facebook