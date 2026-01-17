I cacicchi irriducibili De Luca ed Emiliano ritorni in grande stile

I leader politici come De Luca ed Emiliano dimostrano come, in alcune dinamiche politiche, il ritorno in scena avvenga senza percorsi lunghi o eccessivi. Questi

A volte ritornano. Ma, a differenza degli amori di Venditti che "fanno giri immensi e poi ritornano", alcuni non si prendono neppure la briga di lunghi percorsi e utilizzano scorciatoie per tornare nel cuore del potere. È il caso di due ‘cacicchi’, inossidabili per eccellenza, che, usciti dal portone istituzionale, si rimettono a capotavola rientrando dalla finestra. Vincenzo De Luca e Michele Emiliano si preparano a un’altra stagione da protagonisti dopo aver appena lasciato le scrivanie da cui avevano, per un decennio, fatto il bello e il cattivo tempo. Il primo fa dimettere 16 mesi prima Enzo Napoli, il sindaco di Salerno in carica, e si prepara a indossare nuovamente la fascia tricolore dopo quattro mandati da primo cittadino e due da governatore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I cacicchi irriducibili. De Luca ed Emiliano, ritorni in grande stile Leggi anche: Elezioni regionali Veneto, Campania e Puglia 2025: urne aperte. I candidati al dopo Zaia, De Luca ed Emiliano e la sfida Meloni-Schlein Leggi anche: Elezioni regionali Veneto, Campania e Puglia 2025, urne aperte: alle 12 affluenza in calo. I candidati al dopo Zaia, De Luca ed Emiliano Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. I cacicchi irriducibili. De Luca ed Emiliano, ritorni in grande stile. I cacicchi irriducibili. De Luca ed Emiliano, ritorni in grande stile - Ma, a differenza degli amori di Venditti che "fanno giri immensi e poi ritornano", alcuni non si prendono neppure la briga di lunghi percorsi e utilizzano scorciatoie per tornare ne ... quotidiano.net

Emiliano e De Luca: esuberanti e ribelli, quei due eterni cacicchi innamorati del potere - Il campano vuole essere sepolto in piazza Crescent nella sua città, l’altro dice che la Puglia gli è costata un infarto e tre ... repubblica.it

De Luca punta Schlein: “I cacicchi sono a Roma” - Per picchiare picchia, lo Sceriffo: “I veri cacicchi sono a Roma: in questi giorni è tutto cabaret, ma continuerò a dire ciò che penso e non temo di essere messo in ombra da nessuno”. ilfattoquotidiano.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.