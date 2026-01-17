Schlein umiliata dai cacicchi De Luca ed Emiliano | li voleva cacciare ma è lei a soccombere

Nel febbraio 2023, Elly Schlein si confrontò con le dinamiche interne del suo partito, esprimendo la necessità di un cambiamento profondo. La sua intenzione di rinnovare le strutture e ridurre l’influenza di vecchi leader si scontrò con resistenze interne, rappresentate da figure come De Luca ed Emiliano. Questa vicenda evidenzia le difficoltà di un percorso di rinnovamento in un contesto politico complesso e radicato.

Correva l'anno 2023, era febbraio, quando Elly Schlein dichiarò guerra ai "cacicchi e ai capibastone": «C'è bisogno di una svolta oppure il partito muore. Niente più spartizione a tavolino dei ruoli dirigenti». La neo-eletta segretaria del Pd aggiunse per fare la faccia feroce: «Su questo non cedo di un millimetro». Due anni dopo i cacicchi ancora dettano legge, sono vivi e vegeti. Lo spettacolo di questi ultimi giorni segna uno schiaffo impietoso per Elly in Puglia e in Campania con gli "eterni" Michele Emiliano e Vincenzo De Luca a fare il bello e cattivo tempo. Elly Schlein non tocca palla: i cacicchi sono vivi e vegeti.

Emiliano e De Luca: esuberanti e ribelli, quei due eterni cacicchi innamorati del potere - Il campano vuole essere sepolto in piazza Crescent nella sua città, l’altro dice che la Puglia gli è costata un infarto e tre ... repubblica.it

**Campania: Schlein, 'cacicchi? Chi avrebbe mai creduto Fico successore di De Luca?'** - Io penso che se due anni fa o tre anni fa avesse raccontato a qualcuno che dopo De Luca il presidente della campagna sarebbe stato Roberto Fico non le avrebbero ... lagazzettadelmezzogiorno.it

