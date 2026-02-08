Le spadiste italiane salgono ancora sul podio a Wuxi. Nella prova a squadre della Coppa del Mondo di scherma, le nostre atlete si sono piazzate tra le prime tre, portando a casa un risultato importante in questa tappa in Cina. La competizione si è svolta nel fine settimana, confermando la buona forma delle azzurre nella specialità spada femminile.

Arriva un altro podio dalla pedana di Wuxi, città della Cina che è stata teatro in questo fine settimana della tappa valida per Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità spada femminile. Dopo la storica tripletta messa a referto nella giornata di ieri, l’Italia ha a ppena conquistato un prezioso terzo posto in occasione della gara a squadre. Prestazione solida per il quartetto composto da Giulia Rizzi (trionfatrice nella gara individuale), Alberta Santuccio (seconda), Rossella Fiamingo (terza) e Federica Isola, che ha debuttato agli ottavi di finale sfoderando un buon assalto contro la Svezia, battuta per 44-33. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma: ancora un podio a Wuxi! Le spadiste in top 3 nella prova a squadre in Coppa del Mondo

Le spadiste italiane dominano alla Coppa del Mondo di Wuxi, conquistando tutte e tre le medaglie in gara.

La squadra italiana di spada femminile si è fermata subito nella gara a squadre a Fujairah, nell'ambito della tappa di Coppa del Mondo 2025-2026.

