Scherma l' Italia vince quattro medaglie in Coppa

L’Italia conquista complessivamente quattro medaglie nella gara di scherma di Coppa del mondo, suddivise in due successi individuali e due nelle competizioni a squadre. L’evento ha visto atleti italiani salire sul podio in più categorie, confermando la presenza del paese tra le migliori nazioni nel settore. La competizione ha coinvolto diverse squadre nazionali e numerosi atleti provenienti da vari paesi.

AGI - È di quattro medaglie, due individuali e due a squadre, il bilancio delle squadre italiane nella Coppa del mondo di scherma. A Budapest in Ungheria in occasione del fine settimana dedicato alla sciabola, l'Italia ha conquistato l' argento con Matteo Neri sconfitto in finale dall'americano William Morrill per 15-13. Coppa di spada. Ad Astana in Kazakistan, in occasione della Coppa di spada, argento per la squadra maschile e bronzo per quella femminile. Due medaglie andate ad unirsi al bronzo nell'individuale di Alberta Santuccio. Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Simone Mencarelli, dopo aver sconfitto nei turni precedenti, India, Corea del Sud, Svizzera e Giappone, in finale sono stati battuti dalla Francia per 45 a 44. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Scherma, l'Italia vince quattro medaglie in Coppa Articoli correlati Scherma Paralimpica, all’esordio in Coppa del Mondo l’Italia fa due medaglie preziosePisa – Un argento e due bronzi per l’Italia, tutti in punta di fioretto, nella prima giornata della Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa 2026. Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica, 9 medaglie per l’Italia a Pisa: è ancora trionfo azzurroPisa – Terza medaglia d’oro per l’Italia che chiude in bellezza la tappa di Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa. L'Italia vince l'ultima Staffetta e conquista il Medagliere | Europei 2025 in vasca corta Aggiornamenti e notizie su Scherma l'Italia vince quattro medaglie... Temi più discussi: Scherma, Coppa del Mondo: l'Italia trionfa nella gara a squadre di sciabola maschile; Scherma, verso gli Europei Master a squadre: Gabriella Lo Muzio rappresenterà l’Italia a Cognac - FoggiaToday; Il mondo al contrario dello sport italiano; Fencing for all conquista la scherma mondiale, partito da Roma il grande progetto internazionale per l’inclusione in pedana. Scherma, gli spadisti azzurri sfiorano la vittoria ad Astana. La Francia vince all’ultima stoccataSfuma all'ultima stoccata la vittoria dell'Italia nella prova a squadre della Coppa del Mondo di spada maschile ad Astana. Il quartetto azzurro composto ... oasport.it Scherma, le spadiste azzurre salgono sul podio in Coppa del Mondo ad AstanaDopo il secondo posto della squadra maschile, arriva un altro podio per l'Italia nella tappa di Coppa del Mondo di spada ad Astana. Il quartetto femminile ... oasport.it SCHERMA UNDER 14 Oltre 200 atleti in pedana, segnale di una crescita concreta del movimento. #lattacco #scherma #lucera #sport - facebook.com facebook COME PUNGE LA SPADA Ad Astana, Kazakistan, la scherma azzurra è ancora assoluta protagonista! La squadra maschile arriva fino al secondo posto, preceduta solo dalla Francia! E le azzurre si aggiudicano il gradino più basso del podio! Che sh x.com