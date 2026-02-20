Scherma Paralimpica all’esordio in Coppa del Mondo l’Italia fa due medaglie preziose

L’Italia conquista due medaglie nella prima giornata della Coppa del Mondo Paralimpica di scherma a Pisa, il motivo è l’esordio in questa competizione. La squadra azzurra, specializzata nel fioretto, ottiene un argento e due bronzi, sorprendendo i presenti con prestazioni solide e determinazione. Gli atleti dimostrano di essere pronti a competere ai massimi livelli e di aver lavorato duramente per arrivare a questo risultato. La giornata si conclude con soddisfazione, lasciando speranze per le sfide future.

Pisa – Un argento e due bronzi per l’Italia, tutti in punta di fioretto, nella prima giornata della Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa 2026. È di tre medaglie il bottino azzurro nel giovedì che ha aperto la tappa italiana del circuito iridato di scherma in carrozzina. Secondo gradino del podio per Michele Massa tra i fiorettisti della categoria B, mentre si dividono il terzo posto Emanuele Lambertini e Luca Platania Parisi nel fioretto maschile A. Nella stessa gara 5° posto di Matteo Betti e piazzamento ai piedi del podio anche per Julia Markowska tra le spadiste della categoria B. La giornata di Michele Massa, numero 1 del tabellone, è iniziata con il successo contro il polacco Pikoluk (15-4) negli ottavi di finale prima di garantirsi la medaglia grazie alla vittoria (15-11) contro il thailandese Charoenta nel match dei quarti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

