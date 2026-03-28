Si è concluso senza particolari incidenti il sabato a Tashkent, città dell’Uzbekistan, che ospita la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, con le gare di sciabola femminile. Tra le atlete in gara, Battiston e Arpino sono arrivate vicine ai quarti di finale.

Va in archivio senza particolari scossoni il sabato in quel di Tashkent, città dell’Uzbekistan che sta ospitando in questo weekend la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità sciabola femminile. Nessuna delle nostre portacolori è infatti riuscita a spingersi in fondo al tabellone, con Michela Battiston e Giulia Arpino che hanno sfiorato la top 8. Nello specifico la schermitrice dell’Areonautica Militare ha battuto prima la nipponica Sano per 15-12 per poi arginare la bulgara Neikova per 15-4. Al terzo assalto però l’atleta italiana ha ceduto il passo alla russa Anastasiya Shorokhova per 15-11, mancando dunque il passaggio ai quarti.... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma: Battiston e Arpino sfiorano i quarti alla Coppa del Mondo di Tashkent

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