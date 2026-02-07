La squadra italiana di spada maschile si ferma subito alla tappa di Heidenheim della Coppa del Mondo 2025-2026. Gli spadisti azzurri non riescono a superare i primi turni e lasciano spazio alla Francia, che invece ottiene un risultato importante. La competizione si è svolta in Germania, ma l’Italia non ha potuto replicare le prestazioni delle passate stagioni.

Termina troppo presto il cammino della squadra di spada maschile in quel di Heidenheim, località della Germania che ha ospitato questa settimana la tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma. Dopo lo splendido argento conquistato ieri da Davide Di Veroli nel tabellone individuale, i nostri ragazzi non sono riusciti a replicarsi nella prova collettiva, uscendo al secondo turno. In occasione della prima sfida il già citato quintetto composta da Di Veroli insieme ad Andrea Santarelli, Gianpoalo Buzzacchino e Simone Marcarelli ha superato senza patema alcuno il Brasile, chiudendo i conti con il risultato di 45-22. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma: gli spadisti si fermano subito alla Coppa del Mondo di Heidenheim. Successo per la Francia

La squadra italiana di spada femminile si è fermata subito nella gara a squadre a Fujairah, nell'ambito della tappa di Coppa del Mondo 2025-2026.

