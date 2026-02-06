Questa mattina si è aperta la gara di Coppa del Mondo di spada maschile ad Heidenheim, in Germania. Sei atleti italiani sono entrati nel tabellone principale, pronti a sfidarsi per conquistare punti importanti in questa classica tappa. La competizione promette battaglie intense e colpi di scena lungo tutta la giornata.

Si è alzato il sipario sulla prova di Coppa del Mondo di spada maschile ad Heidenheim in Germania. Una “classicissima” per gli spadisti e saranno sei gli azzurri presenti nel tabellone principale. Matteo Galassi e Davide Di Veroli erano già qualificat i grazie alla loro posizione nel ranking mondiale. A loro due si sono aggiunti dopo la fase a gironi subito Enrico Piatti e Gianpaolo Buzzacchino, che hanno chiuso entrambi con sei vittorie in altrettanti assalti. Successivamente dagli assalti preliminari hanno staccato il biglietto per il tabellone principale. Sono invece stati eliminati gli altri azzurri: Simone Mencarelli, Valerio Cuomo, Andrea Santarelli, Gabriele Cimini, Marco Francesco Locatelli ed Ettore Leporati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, sei spadisti azzurri in tabellone ad Heidenheim

Approfondimenti su Heidenheim Spada

Nel Grand Prix di Doha di scherma, nove spadisti italiani si sono qualificati per il tabellone principale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Heidenheim Spada

Scherma, sei spadisti azzurri in tabellone ad HeidenheimSi è alzato il sipario sulla prova di Coppa del Mondo di spada maschile ad Heidenheim in Germania. Una classicissima per gli spadisti e saranno sei gli ... oasport.it

Scherma: nove spadisti si qualificano per il tabellone principale al Grand Prix di DohaUna buona giornata per la spada maschile italiana. Sono infatti complessivamente nove gli azzurri che si sono guadagnati l’accesso al tabellone principale ... oasport.it

CUS Catania presente alla Coppa del Mondo U20 con gli spadisti Casale e Di Stefano e il maestro Schaier nello staff tecnico. #Scherma #CUSCatania #CoppaDelMondo #Spada #SportGiovani facebook