Nel borgo di Ginostra, nelle Isole Eolie, per anni il nome di Schanti, conosciuto anche come Mark Ravikiran Koppikar, è stato associato a un’immagine di tranquillità e momenti di meditazione all’alba, accompagnati da passeggiate rilassate e una vita pacifica con gli abitanti del luogo. Recentemente, tuttavia, il suo nome è finito al centro di un procedimento giudiziario legato al caso Gibilmanna.

Per anni, nel minuscolo borgo di Ginostra, nelle Eolie, il nome di Schanti, alias Mark Ravikiran Koppikar, evocava soltanto un’estate lenta, fatta di meditazioni all’alba, camminate leggere e una convivenza pacifica con gli isolani. Oggi, invece, quel nome è tornato al centro dell’attenzione nazionale per un episodio che nulla ha a che vedere con le sue stagioni eoliane: il ritrovamento di due bambini in un casolare isolato nei boschi di Gibilmanna, vicino a Cefalù, e lo scioglimento della piccola comunità che vi risiedeva. Due scenari opposti, due contesti lontani, un unico protagonista. Un santone “di passaggio” che Ginostra aveva accolto senza timori. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Schanti a Ginostra, le estati tranquille del santone oggi coinvolto nel caso Gibilmanna

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