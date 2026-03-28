Nelle vicinanze di Cefalù, nel bosco di Gibilmanna, le forze dell'ordine hanno scoperto due bambini di 7 e 11 anni che vivevano in condizioni di isolamento, senza aver mai frequentato la scuola né ricevuto le vaccinazioni obbligatorie. La vicenda riguarda anche un uomo che si presenta come guru della comunità locale e che, nonostante si mostra come figura spirituale, circola con una Maserati.

Nel bosco di Gibilmanna, vicino a Cefalù, la polizia giudiziaria ha trovato due bambini di 7 e 11 anni che vivevano in una stanza umida, su un materassino gonfiabile, senza aver mai frequentato la scuola e senza le vaccinazioni previste per legge. Attorno a loro, circa quindici adulti di nazionalità diverse, tutti gravitanti attorno a un uomo: Shanti, al secolo Mark Ravikiran Koppikar, maestro spirituale di origini tedesco-indiane che predica il distacco dal mondo materiale e che, nel frattempo, si muove tra Dubai, Vienna e la Scozia a bordo di auto di lusso. L’intervento è scattato sabato 22 marzo, su disposizione della Procura per i minorenni di Palermo, guidata dalla procuratrice Claudia Caramanna. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Fa il santone ma gira in Maserati: chi è davvero il guru di Gibilmanna e cosa c’è dietro la sua comunità

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