Roma fermo preventivo per 91 persone durante la commemorazione di due anarchici morti

A Roma, durante una manifestazione non autorizzata nel Parco degli Acquedotti, sono state fermate 91 persone. L’evento si è svolto in concomitanza con la commemorazione di due anarchici deceduti. La polizia ha disposto un fermo preventivo nei confronti di questi individui. Non sono stati riportati incidenti o danni significativi durante la manifestazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Manifestazione non autorizzata nel Parco degli Acquedotti. A Roma, 91 persone sono state fermate preventivamente questa mattina, 29 marzo 2026, mentre partecipavano a una manifestazione non autorizzata per ricordare due anarchici deceduti il 19 marzo scorso a seguito dell’esplosione di un ordigno che stavano preparando (foto d’apertura). Intervento delle forze dell’ordine. Secondo quanto riferito dalla Questura, diverse decine di aderenti a movimenti anarchici, provenienti anche da altre province italiane, si sono radunati nel Parco degli Acquedotti con l’intento di svolgere la commemorazione. L’iniziativa era però vietata da un provvedimento del questore di Roma. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Roma, fermo preventivo per 91 persone durante la commemorazione di due anarchici morti Articoli correlati Leggi anche: Vietata la commemorazione al parco dove sono morti gli anarchici: domani i funerali di Sara Ardizzone a Roma Anarchici morti a Roma, domenica la commemorazione al parco degli Acquedotti: “Sara e Sandrone nel cuore”Appuntamento domenica 29 marzo al Tuscolano per omaggiare Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano morti nell'esplosione di un bomba al Parco degli... Tutti gli aggiornamenti su Roma fermo preventivo per 91 persone... Temi più discussi: Roma-Bologna, fermati 10 tifosi giallorossi prima della partita; Roma-Bologna, fermo preventivo per 11 tifosi: sequestrati oggetti pericolosi; Controllo di polizia per Salis: 'Perquisita in hotel. Siamo in un regime'. A Roma il corteo No Kings; Roma-Bologna, fermo preventivo per 11 tifosi giallorossi: sequestrati martelli e aste vicino alla Tangenziale. Roma, blitz al Parco degli Acquedotti: fermati 91 anarchici per la manifestazione vietataROMA – Mattinata di tensione, ma senza scontri, nell'area del Parco degli Acquedotti. Un imponente dispositivo di sicurezza ha impedito lo svolgimento di una ... etrurianews.it Con il corteo di Roma del movimento No Kings debutta il fermo preventivo voluto nell’ultimo decreto sicurezzaIl decreto sicurezza 2026 ha introdotto all’articolo 7 una nuova misura per la gestione dell’ordine pubblico nelle città: si tratta del cosiddetto fermo preventivo tecnicamente chiamato accompagnament ... blitzquotidiano.it Controllo di polizia nella notte a Roma per l’europarlamentare Ilaria Salis, a poche ore dalla manifestazione “No Kings”. Secondo Alleanza Verdi e Sinistra, due agenti si sono presentati nella sua camera d’albergo per un controllo preventivo: nonostante Sal - facebook.com facebook Morto David Riondino. Martedì i funerali a Roma #ANSA x.com