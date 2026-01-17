Ostuni verso la capitale del Folklore pugliese | un viaggio tra storia simboli e significati dell’ulivo

Il 18 gennaio 2026, Ostuni ospiterà un evento dedicato alla scoperta dell’ulivo, simbolo della cultura e della storia pugliese. A partire dalle 18, la città si illuminerà di significati profondi, offrendo un’occasione per approfondire il ruolo di questo albero nel patrimonio locale. Una serata che invita a conoscere e valorizzare le radici e le tradizioni di questa terra, attraverso un percorso tra simboli e testimonianze storiche.

OSTUNI - Domenica 18 gennaio 2026, a partire dalle ore 18, Ostuni si prepara a vivere una serata di grande valore simbolico e culturale. Presso la Casa della Musica di via Gabriele Rossetti, 25 andrà in scena la prima tappa di avvicinamento alla Capitale del Folklore Pugliese 2025, un percorso che celebra le radici più profonde della nostra terra e che guarda al futuro con consapevolezza e responsabilità. A seguito di un’attenta selezione curata dagli organi della Federazione Italiana Tradizioni Popolari e della Regione Puglia, il prestigioso riconoscimento di Capitale del Folklore Pugliese 2025 è stato assegnato alla cittadina leccese di Poggiardo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: «Roma Sotterranea»: il viaggio tra storia e infrastrutture della Capitale Leggi anche: Tra storia e folklore, a Mirandola torna la Fiera del Principato di Francia Corta Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Salento epicentro di radici e cultura col programma “Capitale del folklore di Puglia”; Tra Salento e Tarantino alla scoperta delle radici del territorio; “Capitale del folklore di Puglia”: a Palazzo Adorno la presentazione del programma. Ostuni, l’ulivo come anima e futuro: musica, cultura e identità nella prima tappa verso la Capitale del Folklore Pugliese 2025 - Agronomo Cosimo Damiano Leone, professore presso il Liceo Da Vinci di Fasano, che guiderà il pubblico in un viaggio tra storia, simboli e significati ... giornaledipuglia.com

Al via l’intenso programma della “Capitale del Folklore di Puglia” dal 18 al 25 gennaio a Ostuni, Palagianello e gran finale a Poggiardo - Il 24 e 25 gennaio la manifestazione si concluderà a Poggiardo città designata Capitale del Folklore di Puglia per il 2025 ... leccesette.it

“Capitale del folklore di Puglia”: a Palazzo Adorno la presentazione del programma - Tre trappe tra Ostuni, Palagianello e Poggiardo per una manifestazione che contribuisce a rafforzare l’identità culturale dei territori e promuove le tradizioni popolari: tutti i dettagli nella confer ... lecceprima.it

La foto che accompagna il nuovo singolo di Morrissey, “Make Up Is A Lie”, è stata scattata nel backstage del Locus Festival di Ostuni. Un gesto d’amore dell’ex frontman degli Smiths verso la Puglia e il festival che lo scorso agosto ha ospitato quello che lui ste - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.