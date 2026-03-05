Alla riscoperta del dolce tipico | l’amandovolo

Il dolce chiamato Amandovolo è stato ideato a Porto San Giorgio, città dove è stato creato e apprezzato nel tempo. Si tratta di un dessert tipico che ha conquistato il palato di molte persone, diventando una delle specialità locali. La ricetta e la tradizione legata a questo dolce sono state tramandate nel corso degli anni, mantenendo vivo il suo fascino tra i residenti e i visitatori.

"Il mio nome è Amandovolo". Si tratta del delizioso dolce ideato e concepito a Porto San Giorgio, città in cui ha trascorso una vita lunga e dignitosa offrendosi da prelibatezze e per questo apprezzato e gustato da un mondo intero, in testa quello sangiorgese. Fino al conseguimento del tempo indeterminato per un meritato riposo, che è l’attuale sua condizione, dato che è ancora presente su richiesta nei pubblici esercizi pur senza lo splendore di un tempo. A tale proposito è nato un movimento che mutuando il mito dell’araba fenice, progetta di condurre l’amandovolo a nuova vita splendente, operando altresì anche per il bene di Porto San Giorgio, suo paese di origine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alla riscoperta del dolce tipico: l’amandovolo Riscoperta la tradizione del Dolce della Pace, focaccia dolce con radici nella storia di MontopoliEsiste una storia a Montopoli che intreccia tradizione, leggenda e una ricetta antica. Alla riscoperta del Novecento tra arte e sport: torna il MercanteinfieraDal 7 al 15 marzo 2026 torna Mercanteinfiera alle Fiere di Parma, la mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo. Contenuti e approfondimenti su Alla riscoperta del dolce tipico.... Discussioni sull' argomento Ma che buoni gli assaggi d'acqua dolce alla Strattoria sul Lago Maggiore; La poesia come arma dolce in tempi devastati e pieni di rabbia; La rinascita di Messina dopo il terremoto del 1908 in un dolce: La ‘Mbracciata; Stanco della solita cassata? Prova questa: è siciliana, lievitata e tutta da gustare. **LA POESIA, LA RISCOPERTA DELL’ALTRO E IL RITORNO ALLA TRASCENDENZA** **di Domenico Pisana** Nell’era dell’umanesimo digitale, la poesia e i poeti sono necessari perché servono a dire al mondo globale in cui vivono che l’utopia non è qual - facebook.com facebook Ripartire dai passi: Chiara Giacobelli e la riscoperta dei tesori dell'Appennino x.com