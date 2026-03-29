La Scandone Avellino ha battuto la Miwa Cestistica Benevento con il punteggio di 84-58 al PalaDelMauro. La vittoria permette alla squadra di consolidare il secondo posto in classifica. La partita si è conclusa con un ampio margine di punti a favore dei padroni di casa, che hanno mostrato un andamento convincente nel corso dell'incontro.

Tempo di lettura: 4 minuti Ancora una vittoria convincente per la Scandone Avellino, che supera la Miwa Cestistica Benevento con il punteggio di 84-58 al PalaDelMauro, facendo esplodere di entusiasmo il pubblico biancoverde. Per gli irpini si tratta dell’ottavo successo consecutivo, un filotto che consolida il secondo posto in classifica a quota 34 punti e certifica il grande momento di forma della squadra. Protagonista assoluto della serata è Gay, autore di una prestazione dominante con 24 punti, 6 assist e 36 di valutazione: la guardia biancoverde ha guidato l’attacco con personalità e continuità, risultando immarcabile per la difesa sannita e confermandosi leader tecnico ed emotivo del gruppo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scandone Avellino travolge Benevento: secondo posto consolidato

Articoli correlati

Scandone Avellino inarrestabile: sesta vittoria consecutiva e obiettivo secondo posto più vicinoLa Scandone Avellino prosegue il suo momento positivo e davanti al pubblico di casa supera la Pallacanestro Antoniana con il punteggio di 78-63,...

Scandone, trasferta cruciale a Roma: sfida alla Stella EBK per sognare il secondo postoArchiviato il successo infrasettimanale contro Caiazzo, la Scandone Avellino si prepara ad un nuovo banco di prova lontano dalle mura amiche.

Contenuti utili per approfondire Scandone Avellino

Scandone-Benevento al Del Mauro, un derby che vale doppio tra riscatto e confermaLa Scandone Avellino si prepara a tornare in campo per il derby casalingo valido per la 26ª giornata di campionato, domenica 29 marzo alle ore 18, contro la Miwa Cestistica Benevento, in una sfida dal ... msn.com

La Scandone Avellino sfida Benevento tra classifica e voglia di rivincitaLa Scandone Avellino è pronta a tornare sul parquet per uno dei momenti più attesi della stagione: il derby casalingo contro la Miwa Cestistica Benevento, in programma domenica 29 marzo alle ore 18 e ... orticalab.it