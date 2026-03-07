La Scandone Avellino affronta una trasferta importante a Roma contro la Stella EBK. Dopo aver vinto contro Caiazzo in settimana, la squadra si prepara a una partita che potrebbe influenzare la classifica finale. La sfida si svolge lontano dal proprio campo, con l’obiettivo di ottenere punti utili per la posizione in campionato.

Archiviato il successo infrasettimanale contro Caiazzo, la Scandone Avellino si prepara ad un nuovo banco di prova lontano dalle mura amiche. Una sfida che profuma di alta classifica e che mette di fronte due squadre in grande forma. All’andata fu la Scandone a imporsi di misura, 68-66, al termine di una gara equilibrata e combattuta fino agli ultimi possessi. Un precedente che conferma il valore dell’avversario e lascia presagire un nuovo confronto ad alta intensità. Il principale terminale offensivo della Stella EBK è Santucci, miglior realizzatore della squadra con 14,6 punti di media a partita. Giocatore continuo e affidabile, rappresenta il riferimento nei momenti chiave, capace di colpire sia dal perimetro sia attaccando il ferro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Gaspari: "Sfida cruciale per consolidare il secondo postoLa savino del bene volley si ripresenta tra le mura di Palazzo Wanny per l’ultima gara casalinga della regular season, con l’obiettivo di consolidare...

Dell’Imperio: “Fiducia e identità per sbancare il campo della Stella EBK”Dai nuovi innesti nel roster alla gestione dei momenti critici: la ricetta del coach per sbancare il campo della Stella.

Contenuti e approfondimenti su Scandone trasferta cruciale a Roma....

Discussioni sull' argomento Scandone, trasferta cruciale a Roma: sfida alla Stella EBK per sognare il secondo posto; Scandone, missione continuità: ad Avellino la sfida cruciale con la StepBack Caiazzo dell’ex Johnson.

Scandone Avellino in trasferta a Roma: sfida d’alta classifica contro Stella EBKArchiviata la vittoria nel recupero contro Caiazzo, la Scandone Avellino torna in campo per una sfida di grande importanza in chiave classifica. Sabato 7 marzo alle ore 18 i biancoverdi affronteranno ... irpiniaoggi.it

Scandone, vittoria e segnali utili: la difesa costruisce il successo, ora più continuitàLa Scandone Avellino porta a casa una vittoria importante sul campo di Caiazzo, imponendosi con autorità soprattutto nella seconda metà di gara. Il successo consolida il momento positivo dei ... orticalab.it

Sport Channel 214. . Scandone, la carica di Dell'Imperio: "Contro la Stella EBk per vincere" "Dobbiamo sicuramente migliorare la nostra mentalità per arrivare ai playoff pronti ad affrontare campi difficili", chiaro il messaggio lanciato dal coach biancove - facebook.com facebook