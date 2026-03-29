La Scandone Avellino si appresta a giocare il derby casalingo contro la Miwa Cestistica Benevento, in programma domenica 29 marzo alle ore 18. La partita si inserisce nella 26ª giornata di campionato e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in vista delle prossime sfide. La gara si svolge al Paladelmauro, con obiettivo di ottenere un risultato positivo.

La formazione sannita, guidata da coach Parrillo, occupa attualmente il settimo posto in classifica con 22 punti, pienamente in corsa per un piazzamento playoff. Benevento si presenta come una squadra solida e ben costruita, capace di coniugare fisicità, talento e profondità del roster. Sotto canestro, il riferimento principale è Michael Acosta, leader tecnico ed emotivo con 15.4 punti di media, affiancato da Alessio Giacomi (12 punti di media), lungo moderno e versatile, capace di aprire il campo con il tiro dalla distanza e incidere in più situazioni offensive. A completare il reparto lunghi, la crescita costante di Gennaro Iommelli e il talento emergente di Mattia Miraglia, giocatore capace di unire personalità e qualità balistiche. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Derby Scandone-Benevento: riscatto e conferma in Palio al Del Mauro

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