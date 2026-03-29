Scala serata di solidarietà La danza per il Niguarda

Il Teatro alla Scala ha organizzato una serata di solidarietà con una performance di danza per raccogliere fondi a favore dell’Ospedale Niguarda. La manifestazione, svoltasi nella serata, ha visto la partecipazione di ballerini professionisti e pubblico presente. I proventi saranno destinati ai progetti e alle attività dell’ospedale. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Il Teatro alla Scala dedica una serata speciale a sostegno dei progetti dell’ Ospedale Niguarda. Appuntamento martedì alle ore 20 con il trittico “ McGregorMaillotNaharin “ terza produzione della nuova Stagione di Balletto con tre coreografi contemporanei, tre coreografie originali per il Corpo di Ballo scaligero. Novità ma anche continuità: torna la firma di Wayne McGregor. Proprio con Frédéric Olivieri si è inaugurata una collaborazione divenuta costante. In scena uno dei pezzi più rappresentativi di McGregor, “ Chroma “, nel ventennale dalla sua creazione arriva per la prima volta su un palcoscenico italiano. Sullo sfondo luminoso si muovono i ballerini, la potenza della luce evidenzia la plasticità dei corpi in movimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scala, serata di solidarietà. La danza per il Niguarda Articoli correlati Alice Mariani e il Trittico della Scala: "Nella danza esprimo la libertà"Che il balletto della Scala stia scrivendo nuove pagine d’arte lo vediamo ad ogni rappresentazione. IL TG5 CELEBRA IL BALLO: DA AMICI ALLA SCALA GLI ITALIANI PAZZI PER LA DANZAIl viaggio dello Speciale del TG5 “Sì, ballare!”, in onda sabato 14 marzo in seconda serata su Canale 5, questa settimana è dedicato all’universo... Tutti gli aggiornamenti su Scala serata di solidarietà La danza... Temi più discussi: Scala, serata di solidarietà. La danza per il Niguarda; Teatro alla Scala, serata benefica con il trittico McGregor/Maillot/Naharin: danza e solidarietà per l’Ospedale Niguarda -; Concerto per la Pace. A Varese domenica 29 marzo il concerto a sostegno di Medici Senza Frontiere; Milano, al Teatro alla Scala balletto di beneficenza per Fondazione Ospedale Niguarda. Solidarietà al Santobono: La Gioia, una serata per unirsi e donare speranzaC’è una gioia che va oltre il divertimento. È quella che nasce quando ci si unisce per una causa più grande, quando la musica, l’energia e la condivisione diventano strumenti per regalare speranza: ve ... napolitoday.it Alla Scala serata speciale di danza per la fondazione NiguardaSarà una serata speciale di danza per raccogliere fondi a favore della Fondazione Ospedale Niguarda la rappresentazione del trittico McGregor/Maillot/Naharin in programma al teatro alla Scala il pross ... ansa.it La mia splendida Marzamemi , piazza Margherita.(Siracusa) Foto di Saverio Scala #viaggiainsiemeanoi #sicilia #fblifestyle - facebook.com facebook Oggi, #28marzo 1896, la prima dell'Andrea Chénier di Umberto Giordano alla Scala: 7 minuti di applausi. #AccaddeOggi . x.com