IL TG5 CELEBRA IL BALLO | DA AMICI ALLA SCALA GLI ITALIANI PAZZI PER LA DANZA

Sabato 14 marzo in seconda serata su Canale 5, il TG5 ha trasmesso uno speciale dedicato alla danza intitolato “Sì, ballare!”. La puntata ha esplorato come gli italiani siano appassionati di ballo, passando dai programmi televisivi come “Amici” fino alle esibizioni sulla scala. La trasmissione ha mostrato diversi momenti di spettacoli e performance di danza.

Il viaggio dello Speciale del TG5 “Sì, ballare!”, in onda sabato 14 marzo in seconda serata su Canale 5, questa settimana è dedicato all’universo della danza. Professionisti o semplici amatori, giovanissimi o anziani, tutti accomunati da una sola, grande passione. Arte, energia in movimento, sognare con il corpo. Un viaggio straordinario che ci porta a conoscere i meravigliosi ballerini della Scuola di Amici di Maria De Filippi e le étoiles del Teatro alla Scala di Milano, gli allievi che frequentano le migliaia di scuole di ballo del nostro Paese e i tantissimi appassionati che ogni giorno si ritrovano nelle balere o nelle milonghe. Classica o moderna, swing, latina, tango e tanto altro: secondo l’Istat oltre 1 milione e 600 mila persone si dedicano al ballo in Italia. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - IL TG5 CELEBRA IL BALLO: DA AMICI ALLA SCALA GLI ITALIANI PAZZI PER LA DANZA Articoli correlati Tutti pazzi per Rossella Brescia alla Maison della DanzaArezzo, 14 gennaio 2026 – “Prendendo a prestito il titolo della trasmissione radiofonica di successo che conduce ogni mattina su RDS da oltre 14... Dietro le quinte del "Lago dei cigni" alla Scala: il documentario "Il sogno bianco" racconta fatica, disciplina e magia della danza classicaDietro le quinte del balletto più famoso c’è un mondo fatto di sudore, tutù da sistemare e prove infinite. Tutto quello che riguarda IL TG5 CELEBRA IL BALLO DA AMICI ALLA... TG5, 34 anni di storia. PS Berlusconi: come il buon vino, migliora nel tempoIl Tg5 celebra oggi il suo 34° anniversario. Nato il 13 gennaio 1992, è stato il primo telegiornale di una rete privata a confrontarsi con i notiziari del servizio pubblico. Il telegiornale Mediaset ... primaonline.it Il Tg5 celebra un nuovo anniversario: oltre 30 anni di storiaDalla sua nascita, il Tg5 ha attraversato numerosi cambiamenti, adattandosi alle evoluzioni del settore e alle nuove esigenze del pubblico. La redazione ha saputo rinnovarsi, mantenendo un equilibrio ... it.blastingnews.com