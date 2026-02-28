Scacchi | Lorenzo Lodici patta con Fabiano Caruana a Saint Louis! E l’obiettivo 2600 ELO…

A Saint Louis, durante una partita di scacchi, Lorenzo Lodici ha pareggiato contro Fabiano Caruana. La sfida si è conclusa senza vincitori né vinti, mentre Lodici cerca di raggiungere il punteggio ELO di 2600. Saint Louis è considerata una delle città più importanti nel mondo degli scacchi e ospita spesso eventi di rilievo.

Una bella notizia arriva da Saint Louis (o St. Louis, che dir si voglia), ormai una delle città degli scacchi per acclamazione, in tema d’Italia. Quest’oggi, infatti, nell’ambito del settimo turno del Saint Louis Masters, uno dei tornei di maggior spicco della città che già ospita la Sinquefield Cup, si affrontavano Lorenzo Lodici e Fabiano Caruana, leader solitari con 5 su 6. Ebbene, il fatto storico, anche se arrivato in circostanze particolari, è che Lodici è riuscito a pattare con il numero 3 del mondo, già ora una vera leggenda degli scacchi e che sarebbe spesso stato numero 1 se non fosse esistito Magnus Carlsen. Circostanze... 🔗 Leggi su Oasport.it

