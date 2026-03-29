Sbagliato esultare così Non mi è piaciuto

Dino Zoff, ex portiere e allenatore di fama internazionale, ha commentato con tono deciso un’esultanza ritenuta inappropriata, affermando che non gli è piaciuta. In un’altra dichiarazione, ha espresso ottimismo riguardo alla qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali, confidando che la squadra riuscirà a partecipare alla competizione. Le sue parole sono state rese pubbliche attraverso un’intervista o un comunicato.

"Sono ottimista: l'Italia andrà al Mondiale". Firmato Dino Zoff, ovvero una delle leggende più importanti e vincenti dello sport italiano. Da calciatore della Nazionale è stato l'unico a conquistare sia il Mondiale (Spagna 1982) sia l'Europeo (Italia 1968). Basterebbe questo a renderlo unico nel gotha del pallone nostrano. E anche da allenatore ha lasciato il segno il segno con gli azzurri: come dimenticare, infatti, la cavalcata quasi trionfale a Euro 2000 nei panni di commissario tecnico prima di arrendersi alla beffa del Golden Gol del francese Trezeguet nella finale di Rotterdam. Insomma, chi meglio di Super Dino per analizzare il momento dell'Italia targata Ringhio Gattuso che cerca di cancellare l'onta dei precedenti due spareggi persi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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