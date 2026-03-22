Chiellini ha commentato il rigore sbagliato da Locatelli, affermando che spera di poter festeggiare a maggio. Ha anche parlato della sua reazione, lasciando intendere che non è stata positiva. La Juventus punta a qualificarsi in Champions League e ha ribadito la volontà di festeggiare in quella occasione.

Chiellini si è soffermato sul rigore sbagliato da Locatelli confermando la volontà della Juve di andare in Champions League e di esultare a maggio. Il legame tra un fuoriclasse e il suo mentore racconta spesso il lato più umano del calcio. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giorgio Chiellini ha voluto rendere omaggio a Igor Protti, icona del calcio livornese, in occasione della presentazione del docu-film dedicato alla carriera dello storico numero dieci. Per l’ex capitano bianconero, oggi dirigente, il confronto con figure di tale spessore è stato fondamentale per la propria crescita professionale e caratteriale. Il racconto di Chiellini parte dai primi passi mossi nel calcio professionistico, quando, ancora adolescente, si ritrovò a condividere lo spogliatoio con un gigante del gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiellini sul rigore sbagliato da Locatelli: «Speriamo di poter esultare a maggio. La mia reazione? Potete immaginare…»

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