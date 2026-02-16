Ho visto Cime tempestose e sì | mi è piaciuto Emily Brontë non è stata tradita ma reinterpretata E mi sono anche commossa
Ho visto il film tratto da Cime tempestose e mi è piaciuto, perché ha dato nuova vita alla storia di Emily Brontë. La regista ha scelto di reinterpretare i personaggi, mantenendo il cuore del romanzo ma inserendo dettagli moderni che rendono la vicenda più coinvolgente. Ricordo ancora la scena in cui Margot Robbie, nei panni di Cathy, guarda il paesaggio tempestoso, un’immagine che mi ha colpito profondamente.
Cime Tempestose è arrivato in sala e io sono andata a vederlo nella prima data disponibile, ossia il 12 febbraio. L'attesa era tanta, alimentata probabilmente dai mille post e reel che ho pubblicato sul profilo Instagram di Vanity Fair Next, con quei due splendori viventi che sono Margot Robbie e Jacob Elordi ai vari eventi promozionali. Chiamatemi vittima del marketing, se volete, lo accetto. Per rendermi più intellettuale ai vostri occhi potrei dirvi che, prima di gustarmi la visione al cinema, ho deciso, la settimana precedente, di immergermi nuovamente tra le pagine del classico di Emily Brontë.
50 sfumature di Cime tempestose, l’operazione Frankenstein che svilisce, tradisce e umilia il romanzo di Emily Bronte
Questa mattina, alcuni utenti sui social hanno condiviso video e foto che mostrano scene di BDSM e atteggiamenti provocatori ispirati a Cime Tempestose, il romanzo di Emily Bronte.
