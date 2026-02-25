Sayf annuncia le date del tour Santissimo | orari e biglietti

Il protagonista genovese di questo Festival di Sanremo, Sayf, ha annunciato le prime date del suo “Santissimo tour”. Il musicista classe 1999, in gara sul palco dell'Ariston con il brano “Tu mi piaci tanto”, inizierà il suo viaggio in musica proprio dalla sua Genova, con il concerto previsto per il prossimo 18 luglio all’Arena del Mare, al Porto Antico. Mentre i biglietti per la data genovese del 18 luglio sono già disponibili, quelli per le date di Roma e Milano saranno in vendita da giovedì 26 febbraio sul circuito di LiveNation. Sayf è nato a Genova nel 1999 da una famiglia italo-tunisina. Dopo anni di gavetta e due mixtape, ha cominciato ad affermarsi nella scena genovese. Tra il 2023 e 2024 è arrivato il successo oltre i confini liguri e nel 2025 è uscito il suo primo EP, “Se Dio Vuole”, che ha segnato l’inizio di una rapida crescita, tra live sold out, hit da classifica e la nascita del suo Santissima Fest. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

