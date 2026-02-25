Sayf | dopo il debutto sul palco dell’Ariston con Tu mi piaci tanto annuncia il suo Santissimo Tour
Dopo il debutto alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con “TU MI PIACI TANTO” SAYF ANNUNCIA IL SUO SANTISSIMO TOUR CON DUE IMPERDIBILI APPUNTAMENTI MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE @ ALCATRAZ, MILANO MARTEDÌ 27 OTTOBRE @ ATLANTICO LIVE, ROMA BIGLIETTI IN VENDITA DA GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO H 12:00 Dopo il debutto sul palco dell’Ariston con “TU MI PIACI TANTO” (A. Viacava – L. Di Blasi – G. De Lauri), SAYF ha annunciato il suo SANTISSIMO TOUR con due imperdibili appuntamenti: mercoledì 21 ottobre 2026 all’Alcatraz di Milano e martedì 27 ottobre 2026 all’Atlantico di Roma. I biglietti saranno disponibili in prevendita da giovedì 26 febbraio alle ore 12:00 su www.livenation.it.Nella serata delle cover, SAYF salirà sul palco insieme a Alex Britti e Mario Biondi per reinterpretare “Hit the Road Jack” di Ray Charles, dando vita a un incontro tra universi sonori differenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
