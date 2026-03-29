La città di Savona si appresta a ricordare Ennio Carando, filosofo che partecipò attivamente alla Resistenza italiana. La cerimonia si terrà nel rispetto della sua memoria e del suo ruolo storico. La celebrazione include eventi pubblici e commemorazioni ufficiali, senza coinvolgimenti di rappresentanti di enti o istituzioni. La data e il luogo dell'iniziativa sono stati comunicati dalle autorità locali.

La città di Savona si prepara a onorare la memoria di Ennio Carando, un filosofo che divenne simbolo della Resistenza italiana. Lunedì 30 marzo alle 17:30, nella sala rossa del palazzo comunale, sarà presentato il volume dedicato alla sua vita e al suo impegno partigiano. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione ISREC e sostenuta dal Comune di Savona, vedrà l’intervento dell’autore Giorgio Pagano insieme a esperti locali come Teresa Franca Ferrando e Giosiana Carrara. Questo evento non è solo una commemorazione formale, ma un atto di riscoperta di una figura che ha plasmato generazioni di studenti antifascisti tra gli anni Trenta e la fine della guerra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savona onora Carando: il filosofo che forgiò la Resistenza

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