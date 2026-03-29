Sarzana in folla | cibo e antiquariato dominano la Fiera

Durante la Fiera delle Nocciole, Sarzana ha visto un grande afflusso di visitatori, attirando numerosi partecipanti che hanno riempito le vie del centro. La manifestazione ha visto la presenza di bancarelle di cibo e di stand dedicati agli oggetti d’antiquariato, che hanno attirato l’attenzione dei visitatori. La fiera si è svolta con un’ampia partecipazione nonostante la scarsità di nocciole in vendita.

Sarzana si è trasformata in un punto d’incontro affollato durante la Fiera delle Nocciole, evento che ha una folla imponente nonostante la scarsità del prodotto titolare. La città si è riempita di visitatori lungo il percorso tradizionale della manifestazione, dove le bancarelle offrivano una varietà di merci che andava ben oltre le collane di nocciole, includendo abbigliamento, oggettistica e giocattoli. L’atmosfera era dominata dalla proposta gastronomica locale, con brigidini, porchetta e bomboloni che hanno attratto i partecipanti, mentre nel centro storico si svolgeva anche il mercato dell’antiquariato. La gestione della sicurezza ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine per sedare un accenno di rissa in Piazza Martiri, dimostrando la presenza costante dei volontari nei punti nevralgici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarzana in folla: cibo e antiquariato dominano la Fiera Articoli correlati A fine mese la fiera delle nocciole: conto alla rovescia a SarzanaSarzana, 3 marzo 2026 – Bancarelle sparse per tutta la città, dolciumi di ogni tipo e fiori. Leggi anche: Tra quadri, oggetti e ceramiche: l’antiquariato di IFA resta protagonista in Fiera