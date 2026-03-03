A fine mese la fiera delle nocciole | conto alla rovescia a Sarzana

Sarzana, 3 marzo 2026 – Bancarelle sparse per tutta la città, dolciumi di ogni tipo e fiori. Artigianato, palloncini colorati, abbigliamento e molto altro ancora. Il tutto accompagnato da quell'inconfondibile profumo di brigidini. È partito il conto alla rovescia per la Fiera delle Nocciole, uno dei più tradizionali appuntamenti cittadini, che si svolgerà a Sarzana da sabato 28 a lunedì 30 marzo. Una tre giorni all'insegna dell'allegria in cui sarà possibile curiosare a caccia di affari tra le bancarelle posizionate tra via Marconi, via Gramsci, via Gori I e II tratto, viale della Pace e via Landinelli. Comprese nel perimetro della fiera anche piazza Garibaldi, piazza Cesare Battisti, piazza San Giorgio, piazza De Andre', via Falcinello I tratto, viale D.