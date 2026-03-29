Sarzana in finale | gli studenti sfidano l’Italia al Green Game 2026

Gli studenti di Sarzana si preparano a partecipare alla finale del Green Game 2026, la competizione a livello nazionale dedicata a progetti sostenibili. La squadra locale ha superato le fasi preliminari e si trova ora tra le finaliste. La gara coinvolge studenti provenienti da diverse regioni italiane e si concentra su tematiche ambientali e di sviluppo sostenibile.

La rappresentanza studentesca di Sarzana si appresta a competere per il titolo nazionale nel Green Game 2026. La finale si terrà martedì 31 marzo al PalaTiziano di Roma, riunendo le migliori classi d’Italia in un’importante competizione educativa. Le studentesse e gli studenti della succursale di Sarzana dell’I.P.S.S.E.O.A. G.Casini dell’I.I.S. Parentucelli Arzelà sono tra i protagonisti designati per questa sfida. L’evento rappresenta l’apice di un percorso formativo dedicato alla corretta gestione dei rifiuti imballaggio. Un progetto che lega educazione ambientale e responsabilità sociale. L’iniziativa nasce dalla collaborazione strategica tra sei Consorzi Nazionali: Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarzana in finale: gli studenti sfidano l’Italia al Green Game 2026 Articoli correlati Leggi anche: Finale nazionale Green Game 2026: protagonisti gli studenti casertani Green Game 2026, studenti dell’IPSSEO Mediterraneo in finale nazionaleTarantini Time QuotidianoCi saranno anche le studentesse e gli studenti dell’IPSSEO “Mediterraneo” di Pulsano e Maruggio tra i protagonisti della... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Green Game Argomenti discussi: Green Game 2026, Sarzana vola in finale: il Casini e il Parentucelli Arzelà tra i migliori d’Italia. GREEN GAME Green Game, finale nazionale a Roma: studenti foggiani in gara per il titoloSaranno oltre 3.000 studenti provenienti da tutta Italia a sfidarsi nella Finale Nazionale del Green Game 2026 ... statoquotidiano.it La 2a G dell’Agrario di Sarzana accede alla finale nazionale del concorso Green GameLa classe 2ª G dell’Agrario Parentucelli-Arzelà di Sarzana centra un risultato di rilievo e porta l’istituto alle finali nazionali del Green Game, concorso promosso dai Consorzi nazionali per la ... cittadellaspezia.com