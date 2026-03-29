La polizia israeliana ha vietato l’accesso alla chiesa del Santo Sepolcro a due rappresentanti religiosi, Pizzaballa e Ielpo, motivando la decisione con preoccupazioni per la loro sicurezza. Netanyahu ha dichiarato che si tratta di una misura precauzionale. La prima interdizione di questo genere da secoli ha impedito la celebrazione della messa della Domenica delle Palme nella storica chiesa di Gerusalemme.

“Per la prima volta da secoli” la polizia israeliana ha impedito la celebrazione della messa della domenica delle Palme nella chiesa delSanto Sepolcro di Gerusalemme. Un no categorico che hanno ricevuto ilcardinale Pierbattista Pizzaballa, capo dei cattolici in Terra Santa e patriarca latino di Gerusalemme, e ilpadre Francesco Ielpo, custode ufficiale del Santo Sepolcro. Una vicenda che ha inevitabilmente ricevuto un’alzata di scudi da parte della politica italiana nonché aver smosso le prime linee diplomatiche dei due Paesi alla ricerca di chiarimenti, scuse. Dalla polizia israeliana arrivano le prime spiegazioni: “Dall’inizio... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Santo Sepolcro, vietato accesso a Pizzaballa e Ielpo, Netanyahu si giustifica: “Timori per la loro sicurezza”. Meloni sente il cardinale

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