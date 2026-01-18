Cosa succede alle GIF di WhatsApp dal 1 luglio 2026 | ecco perché rivoluziona le tue chat

Dal 1 luglio 2026, le GIF di WhatsApp subiranno importanti modifiche che interesseranno l’esperienza di utilizzo dell’app. Questa trasformazione, seppur poco appariscente, potrebbe cambiare il modo in cui condividi contenuti nelle chat quotidiane. È importante conoscere i dettagli di questa evoluzione per adattarsi senza inconvenienti a un aggiornamento che, pur essendo silenzioso, potrebbe avere ripercussioni sulle conversazioni.

WhatsApp si prepara a una delle transizioni più silenziose ma significative della sua storia recente. Con l’ aggiornamento beta per iOS 26.2.10.70, rilasciato attraverso il programma TestFlight, emergono i primi dettagli di un cambiamento che riguarderà milioni di utenti in tutto il mondo: l’addio a Tenor come fornitore di GIF e l’arrivo di Klipy, una piattaforma ancora poco conosciuta al grande pubblico ma destinata a diventare il nuovo motore delle immagini animate che condividiamo quotidianamente nelle nostre conversazioni. La ragione di questo cambio epocale è tanto semplice quanto inevitabile: Tenor, il popolare servizio di ricerca GIF di proprietà di Google, ha annunciato ufficialmente la dismissione delle API pubbliche, che saranno completamente disattivate il 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Screenworld.it

