Meloni e le dimissioni di Santanchè | cosa succede dopo il no della ministra

La ministra del Turismo ha dichiarato di non avere intenzione di dimettersi e si è detta disponibile a partecipare al prossimo Consiglio dei ministri. La premier aveva richiesto le dimissioni della ministra, ma questa ha risposto che rimarrà in carica. La questione è stata riportata dai media come uno dei temi principali delle ultime ore nel governo.

«Non mi dimetto, anzi. Sono pronta a presentarmi al prossimo Consiglio dei ministri ». Così risponde attraverso i retroscena dei giornali la ministra del Turismo Daniela Santanchè alla premier Giorgia Meloni, che ha chiesto le sue dimissioni. E ancora: «Delmastro è rimasto al governo da condannato per un anno, perché dovrei lasciare io con un semplice rinvio a giudizio? ». Anche perché, spiega, i problemi nel suo caso sono dovuti «alla mia privata attività di imprenditrice». Tutte «storie peraltro vecchie di anni», che «nulla hanno a che fare con il mio ruolo di ministro». Intanto si parla già di chi potrebbe sostituirla. Al Turismo potrebbe andare «un uomo del Sud», visto come ha votato il Meridione al referendum. 🔗 Leggi su Open.online

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