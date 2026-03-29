Santanchè in Versilia | fedeltà a Meloni nessun addio a FdI

Daniela Santanchè ha lasciato la sua residenza in Versilia per una passeggiata con il cane. Durante l'uscita, ha dichiarato pubblicamente che non ha intenzione di lasciare il partito di destra e continuerà a sostenere la leader del partito. La politica ha confermato la sua fedeltà al partito di appartenenza senza accennare a possibili cambiamenti.

Daniela Santanchè ha lasciato la sua residenza nella Versilia per una passeggiata mattutina con il suo cane, confermando pubblicamente che non abbandonerà mai il partito di destra e rimarrà fedele a Giorgia Meloni. L’ex ministra ha scelto di esprimere questa lealtà mentre si trovava fuori dalla cosiddetta casina rosa, evitando commenti sulle sue dimissioni dal governo ma ribadendo con fermezza il suo legame. La scena si è svolta domenica 29 marzo 2026 verso mezzogiorno, in un momento di apparente tranquillità domestica che nasconde tensioni politiche sotterranee. La Fedeltà come Scudo. Il messaggio lanciato dalla politica è inequivocabile: l’appartenza al movimento rimane intatta nonostante le vicende recenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santanchè in Versilia: fedeltà a Meloni, nessun addio a FdI Articoli correlati Santanchè verso addio a FdI, ex ministro valuta ingresso in Futuro Nazionale con Vannacci dopo scomunica di Meloni - RUMORSDopo le dimissioni da ministro del Turismo per l’ “epurazione” attuata da Meloni, secondo rumors raccolti dal Giornale d’Italia, Daniela Santanchè... Dimissioni Santanchè, veleni interni a FdI: addio ex ministra turismo in cambio di congedo Donzelli da capogruppo - RETROSCENAIl veleno all'interno di FdI si sarebbe percepito anche quando tra i fedelissimi di Meloni qualcuno ha detto: "Cosa può avere in mano Daniela? Che... Una selezione di notizie su Santanchè in Versilia fedeltà a Meloni... Argomenti discussi: Santanchè, le rose rosse del fidanzato Dimitri Kunz dopo le dimissioni: Nuovi progetti insieme. Santanchè dalla villa in Versilia: L’unica cosa certa è che non lascio FdI, sono sempre con MeloniL’ex ministra esce verso mezzogiorno dalla sua abitazione, detta la casina rosa, per una passeggiata con la cagnolina. Poche parole sulle sue dimissioni, ... repubblica.it Santanchè, le rose rosse del fidanzato Dimitri Kunz dopo le dimissioni: Nuovi progetti insiemeDaniela Santanchè si è dimessa da Ministra del Turismo a seguito della richiesta di Giorgia Meloni: ora volta pagina insieme al marito Dimitri Kunz ... dilei.it