Sannio Runners Dropexpress in evidenza a Sant’Antonio Abate

La Sannio Runners Dropexpress si è distinta a Sant’Antonio Abate, mostrando la propria presenza e impegno nel territorio. Sotto la guida del presidente avv., l’associazione continua a promuovere la corsa e uno stile di vita attivo, coinvolgendo la comunità locale. La partecipazione all’evento riflette l’importanza di iniziative sportive per rafforzare i legami sociali e promuovere la salute tra i cittadini.

Tempo di lettura: < 1 minuto Grande presenza della Sannio Runners Dropexpress, guidata dal presidente avv. Giorgione, alla gara di Sant’Antonio Abate, che ha visto al via oltre 1.100 atleti provenienti da tutta la Campania. A trascinare il gruppo è stato il top runner Pietro Paolo De Pietro, protagonista di una splendida prova chiusa in 38’51” dopo uno stop forzato di un anno per infortunio.Ottimo debutto per i giovani Matteo Varricchio e Fabio Romano, entrambi al traguardo in 41 minuti alla loro prima esperienza ufficiale. Soddisfazione anche per Felice De Matteo, che ferma il cronometro a 42’, seguito da Francesco Cotugno con 46’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sannio Runners Dropexpress in evidenza a Sant’Antonio Abate Leggi anche: Sannio Runners Dropexpress, atleti protagonisti in Umbria e Campania Leggi anche: Hyrox, brilla la Sannio Runners Dropexpress del presidente Giorgione Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Runners Club International - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.