Automobilista muore sulla Palermo-Sciacca la vittima è un 38enne di Piana degli Albanesi

Giovanni Schirò, 38 anni, di Piana degli Albanesi, è morto in un incidente stradale la scorsa notte sulla statale 624 Palermo-Sciacca, nei pressi dello svincolo di San Giuseppe Jato. L’incidente ha coinvolto due auto ed è avvenuto poco dopo l’una e nell’impatto ci sono stati anche dei feriti, estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e affidati ai sanitari del 118 che li hanno trasportati in ospedale. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri. Nei giorni scorsi sono stati annunciati mirati interventi di manutenzione per mettere in sicurezza la strada e migliorare la visibilità. L’impegno dell’Anas è arrivato in seguito a un incontro promosso da una delegazione del Partito democratico, guidata dalla vicesegretaria regionale Valentina Chinnici. 🔗 Leggi su Feedpress.me

