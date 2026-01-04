Morto Giuseppe De Leo | Una vita in prima linea per la sanità pubblica

È deceduto all’età di 87 anni Giuseppe De Leo, figura di rilievo nel sistema sanitario lombardo. La sua lunga carriera è stata dedicata alla promozione e al miglioramento della sanità pubblica, lasciando un'importante eredità nel settore. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il sistema sanitario regionale e per tutti coloro che hanno beneficiato del suo impegno e della sua dedizione.

Milano, 4 gennaio 2025 – Si è spento a 87 anni Giuseppe De Leo, protagonista del sistema sanitario lombardo. "La Lombardia perde oggi un protagonista autorevole e appassionato del proprio sistema sanitario – ha sottolineato il governatore Attilio Fontana -. Un professionista che, con competenza, rigore e visione, ha dedicato tutta la sua vita al servizio della sanità pubblica, dall'ospedale Carlo Poma di Mantova, all'Istituto Besta e al Tumori di Milano, contribuendo in modo determinante alla crescita e al rafforzamento delle nostre istituzioni sanitarie".

