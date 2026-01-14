Salerno verso il commissariamento | fissata la data delle dimissioni del sindaco
In Salerno, le dimissioni del sindaco sono previste nei prossimi giorni, segnando l'inizio del procedimento di commissariamento dell'ente. La formalizzazione di questo passo rappresenta un passaggio importante nella gestione amministrativa della città, che dovrà affrontare una fase di transizione. La situazione sarà seguita attentamente per comprendere le implicazioni future per l'amministrazione locale.
Nei prossimi giorni è atteso il deposito formale delle dimissioni del sindaco, atto che segnerà l’avvio del percorso verso il commissariamento dell’ente. Secondo quanto trapela dagli ambienti politici, il passaggio dovrebbe avvenire lunedì 19 gennaio. La decisione diventerà efficace trascorsi i termini previsti dalla legge, consentendo così di aprire la strada a un possibile ritorno alle urne già nella prossima primavera. Gestione affidata a un commissario. Nel periodo che separerà le dimissioni dal voto, l’ amministrazione comunale sarà affidata a un commissario, incaricato di garantire la gestione ordinaria e la continuità amministrativa. 🔗 Leggi su Zon.it
