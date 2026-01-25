Ancora sangue sulle strade provinciali | scontro tra auto e pick-up un deceduto

Nella giornata di oggi, sulle strade provinciali del Brindisino, si è verificato un incidente che ha causato una vittima. Un uomo di 39 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro tra un’auto e un pick-up sulla SP35 a San Vito dei Normanni. L’incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale in questa zona, dove ogni giorno si registrano episodi di questo tipo.

SAN VITO DEI NORMANNI - Un altro incidente mortale sulle strade del Brindisino: nel pomeriggio di oggi, domenica 25 gennaio 2026, un 39enne è morto sulla sp35, in seguito a uno scontro tra due mezzi. Si tratta della strada provinciale che da San Vito Dei Normanni porta a Specchiolla.  A.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

