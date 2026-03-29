A San Vincenzo, un uomo di 65 anni è stato fermato e denunciato dopo aver tentato di eludere un controllo della polizia. Quando è stato intimato l'alt, ha cercato di scappare in scooter, ma è stato inseguito e bloccato in località Torraccia. L'uomo aveva tentato di seminare le forze dell'ordine senza riuscirci.

Quando ha visto la paletta che gli intimava l'alt, ha provato a eludere il controllo di polizia, ma il tentativo di fuga in sella al suo scooter è stato interrotto dopo un inseguimento per via della Principessa, in località Torraccia, a San Vincenzo. Alla guida del mezzo a due ruote un 65enne residente a Piombino, riuscito a fare diversi chilometri prima che la pattuglia della polizia locale di San Vincenzo riuscisse a fermarlo. A quel punto, chiesti i documenti, agli agenti sono risultati subito chiari i motivi per cui quell'uomo non avesse rispettato l'ordine di accostare lo scooter: il 65enne alla guida, infatti, era sprovvisto della polizza assicurativa del mezzo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - San Vincenzo | Non si ferma all'alt della polizia e prova a seminarla in scooter: fermato e denunciato 65enne

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