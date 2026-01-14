San Vito dei Normanni riscopre le sue radici | torna la Festa del Dialetto a Casa Carbotti
San Vito dei Normanni si prepara a celebrare le proprie radici con la riapertura della
Il vernacolo torna protagonista nel cuore dell’Alto Salento in occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali. Sabato 17 gennaio 2026, la Pro Loco "Porta del Salento", con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, darà vita a una serata dedicata alla memoria storica e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
