Bro | ultime repliche al Piccolo Teatro del Giullare per il monologo

Al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno sono in scena le ultime repliche del monologo

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) A Salerno, appuntamento con lo spettacolo teatrale "Bro", in scena presso il Piccolo Teatro del Giullare. Le ultime tre repliche della rappresentazione sono previste da venerdì 6 a domenica 8 marzo. L'opera, scritta da Francesco Maria Siani, è liberamente ispirata al testo "La nuit juste avant les forêts" dell'autore Bernard-Marie Koltès. La direzione dello spettacolo è affidata al regista Aniello Mallardo, mentre sul palcoscenico è presente come unico interprete l'attore Antonio Stoccuto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Al Piccolo Teatro del Giullare le ultime repliche di “Bro”Lo spettacolo diretto da Aniello Mallardo in scena dal 6 all’8 marzo con Antonio Stoccuto protagonista.

Al Piccolo Teatro del Giullare il debutto di "Bro": l'ultimo lavoro di Francesco Maria SianiÈ un monologo il nuovo lavoro di Francesco Maria Siani che sabato 21 febbraio 2026, alle ore 20.

Contenuti e approfondimenti su Piccolo Teatro del.

Al Piccolo Teatro del Giullare le ultime repliche di BroDopo il debutto dei giorni scorsi, sono in programma le ultime tre repliche di Bro, lo spettacolo scritto da Francesco Maria Siani e liberamente ... zon.it

Bro: ultime repliche al Piccolo Teatro del Giullare per il monologoA Salerno, appuntamento con lo spettacolo teatrale Bro, in scena presso il Piccolo Teatro del Giullare. Le ultime tre repliche della rappresentazione sono previste da venerdì 6 a domenica 8 marzo. salernotoday.it