Aggredisce e ferisce la madre con un coltello e minaccia gli altri parenti in casa | 22enne arrestato

Da fanpage.it 12 gen 2026

Un giovane di 22 anni di Albano Sant'Alessandro (Bergamo) è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver aggredito e ferito la madre con un coltello a farfalla, minacciando anche altri familiari in casa. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di mettere fine all'episodio e garantire la sicurezza della famiglia.

I carabinieri hanno arrestato un 22enne di Albano Sant'Alessandro (Bergamo) per lesioni personali. Il giovane avrebbe aggredito e ferito a una gamba la madre usando un coltello a farfalla. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

aggredisce ferisce madre coltelloAggredisce e ferisce la madre con un coltello e minaccia gli altri parenti in casa: 22enne arrestato - I carabinieri hanno, quindi, tratto in arresto il 22enne per lesioni personali e, dopo gli accertamenti sanitari del caso, lo hanno condotto in carcere. fanpage.it

