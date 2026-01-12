Aggredisce e ferisce la madre con un coltello e minaccia gli altri parenti in casa | 22enne arrestato

Un giovane di 22 anni di Albano Sant'Alessandro (Bergamo) è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver aggredito e ferito la madre con un coltello a farfalla, minacciando anche altri familiari in casa. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di mettere fine all'episodio e garantire la sicurezza della famiglia.

I carabinieri hanno arrestato un 22enne di Albano Sant'Alessandro (Bergamo) per lesioni personali. Il giovane avrebbe aggredito e ferito a una gamba la madre usando un coltello a farfalla. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Minaccia e ferisce la madre con un coltello, arrestato 22enne Leggi anche: Bergamo, minaccia e aggredisce la madre con un coltello: arrestato 22enne Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Aggredisce e ferisce la madre con un coltello e minaccia gli altri parenti in casa: 22enne arrestato - I carabinieri hanno, quindi, tratto in arresto il 22enne per lesioni personali e, dopo gli accertamenti sanitari del caso, lo hanno condotto in carcere. fanpage.it

Vuole riscuotere 10 mila euro (che non ha vinto), aggredisce e ferisce gli agenti: condannato x.com

Milano, 24enne aggredisce un poliziotto con un taglierino: l'altro agente spara per difendere il collega e lo ferisce a una gamba - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.