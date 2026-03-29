Samb e la trasferta a Pineto Vincere per continuare a crederci
La squadra si prepara per la trasferta di Pineto con l’obiettivo di ottenere una vittoria. La vittoria permetterebbe di mantenere vive le speranze di salvezza diretta senza dover passare dai play-out. La partita rappresenta un momento chiave per il prosieguo del campionato e per le ambizioni del club.
Vincere per continuare a credere nella salvezza diretta e senza play out. Questo l’obiettivo della Samb a Pineto. Contro la quarta della classe Eusepi e compagni devono provare a puntare al bottino pieno. La larga vittoria della Sassari Torres con il Livorno (3-1 il punteggio) di ieri pomeriggio, ha portato momentaneamente a cinque le lunghezze da recuperare al club sardo per la salvezza diretta. E quindi la Samb per sperare nel suo aggancio deve tornare al successo e poi provare a sfruttare il turno di stop della Torres che coincide però con il match interno dei rossoblù con la capolista Arezzo. Ecco, quindi che le cose potrebbero complicarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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