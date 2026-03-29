La squadra si prepara per la trasferta di Pineto con l’obiettivo di ottenere una vittoria. La vittoria permetterebbe di mantenere vive le speranze di salvezza diretta senza dover passare dai play-out. La partita rappresenta un momento chiave per il prosieguo del campionato e per le ambizioni del club.

Vincere per continuare a credere nella salvezza diretta e senza play out. Questo l’obiettivo della Samb a Pineto. Contro la quarta della classe Eusepi e compagni devono provare a puntare al bottino pieno. La larga vittoria della Sassari Torres con il Livorno (3-1 il punteggio) di ieri pomeriggio, ha portato momentaneamente a cinque le lunghezze da recuperare al club sardo per la salvezza diretta. E quindi la Samb per sperare nel suo aggancio deve tornare al successo e poi provare a sfruttare il turno di stop della Torres che coincide però con il match interno dei rossoblù con la capolista Arezzo. Ecco, quindi che le cose potrebbero complicarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Samb e la trasferta a Pineto. Vincere per continuare a crederci

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